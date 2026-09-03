500 DÉFIS, COURSES ET ITINÉRAIRES DANS LE MONDE - LE GUIDE ULTIME POUR LES RUNNERS

Ce livre exceptionnel rassemble 500 courses, parcours et destinations parmi les plus inspirantes du monde, soigneusement sélectionnées et racontées par des experts de la pratique Après le succès international de la série The Bucket List, traduite dans le monde entier et dont le premier volume en est déjà à sa quinzième réimpression, The Bucket List : Run - Les 500 courses à vivre au moins une fois s'impose comme l'ouvrage de référence pour tous ceux qui rêvent de courir autrement. Marathons mythiques, trails spectaculaires, courses nocturnes, défis extrêmes, itinéraires sauvages ou événements festifs : chaque entrée dévoile une expérience unique, accompagnée de photographies immersives, de cartes, de statistiques clés et d'informations pratiques pour aider le lecteur à choisir sa prochaine aventure. Classées par catégories - route, trail, montagne, désert, neige/glace, multi-terrain, urbain, multi-jours, relais, festival, fun run - et indexées par type et par localisation, ces courses sont également réparties sur des cartes continentales et un calendrier mois par mois pour une navigation simple et intuitive. Que l'on prépare un 5 km caritatif, son premier marathon, une virée en pleine nature ou une épreuve d'ultra-endurance à travers le monde, The Bucket List : Run est une source inépuisable d'idées, d'émotions et de défis. Un guide indispensable pour tous les passionnés de course à pied, du débutant au coureur expérimenté. John Brewer est Deputy Vice Chancellor à la Buckinghamshire New University et Professeur en sciences du sport appliquées. Expert reconnu de la course d'endurance, il cumule plus de 40 ans de pratique et a couru le marathon de Londres à vingt reprises, tout en accompagnant comme coach plusieurs personnalités pour cet événement mythique. Auteur de cinq ouvrages de référence (Run Smart, Running Science, Sport in 30 Seconds...), John Brewer est également un contributeur régulier pour les magazines Trail Running et Running Fitness. Ancien membre du conseil d'administration de UK Anti-Doping, il défend activement les valeurs du sport propre. Présent dans les médias TV, radio et presse, il est reconnu pour sa capacité à vulgariser avec précision les sujets liés à la performance, à la physiologie et à la culture sportive. - Traduction française par Frédéric Poirier, auteur de Marathon, Je deviens Runner, Running : 101 courses en France.