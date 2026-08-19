L'Architecte romaine

" Construire une maison. Imaginer des façades, des loggias, des escaliers, des perspectives, des jardins. A ma connaissance, jamais une femme n'avait rien fait de tel. " Fabricant de matelas, peintre, musicien, dramaturge populaire, acteur et poète, Giovanni Briccio est un génie plébéien, rejeté par ses pairs et ignoré par la cour. Il place alors tous ses espoirs en sa fille, Plautilla, et l'initie à la peinture. Pourtant, Plautilla peine à se faire une place dans le milieu artistique romain du XVIIe siècle, dominé par le Bernin et Pierre de Cortone. Sa rencontre avec Elpidio Benedetti, émissaire de Mazarin, sera déterminante : avec la complicité de ce compagnon de voyage atypique, elle deviendra bien plus que son père N'aurait osé imaginer. Tout en évoquant la gloire, la splendeur et la violence de Rome au temps du baroque, Melania G. Mazzucco nous livre le portrait d'une figure extraordinaire, habile dans l'art de dissimuler son audace afin de réaliser l'exploit que nulle autre n'avait accompli avant elle : construire une villa somptueuse et ainsi devenir la première femme architecte de l'histoire moderne.