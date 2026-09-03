La première histoire d'un acteur majeur de la société et de l'histoire du Japon, son armée. Le présent ouvrage porte sur l'histoire d'une armée, mais l'objectif de l'auteur est également de traiter de l'armée impériale en tant qu'institution de l'Etat-nation japonais du milieu du XIXe siècle à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour sauvegarder son indépendance, le Japon multiplie, après 1854, les accords avec les puissances occidentales, tout en se lançant dans une politique de construction d'une armée moderne. Au tournant du XXe siècle, il devient une puissance de plein droit, puis renverse la table en sortant victorieux d'un conflit avec l'Empire russe. Néanmoins, le Japon ne tarde pas à trahir les immenses espoirs qui sont placés en lui. Son annexion de la Corée dès 1910, puis la tentative de mise sous tutelle de la Chine en 1915, à la faveur de la Première Guerre mondiale, contribuent à faire planer un doute sur sa volonté de libérer les peuples asiatiques. Bloqué dans ses ambitions en direction du Pacifique, humilié par les lois migratoires américaines, le Japon réoriente en effet ses ambitions vers le continent asiatique. L'incident de Mandchourie (1931) est un véritable tournant en replaçant l'armée au centre de l'Etat. La défaite face à l'URSS à l'été 1939, l'enlisement dans la guerre sino-japonaise amènent le Japon à prendre la décision de réaliser ce rêve d'autonomie en déclenchant la guerre du Pacifique. Il s'agira du terminus de l'histoire de l'armée impériale japonaise, puisque elle ne survivra pas au conflit.