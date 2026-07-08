Le 29 mai 2026 s'éteignait à l'âge de 104 ans, Edgar Morin, philosophe, sociologue, "humanologue" et surtout, l'un des tout derniers grands intellectuels du XXe siècle". Abrazo, Edgarico ! " Cet hors-série de la revue Grande mémoire, dirigé par son biographe, est un hommage sur le vif. Abrazo (affection) comme il disait à ses amis, Edgarico comme l'appelaient tendrement ses parents. Un hommage mais aussi un document qui n'élude rien, pour connaître son siècle de vie (de la résistance à la recherche), l'ampleur de son oeuvre protéiforme, les concepts qu'il a forgé, les débats et polémiques qu'il a suscité. La figure d'Edgar Morin valait bien un hommage et aussi le départ des premières analyses et questions sur son héritage intellectuel.