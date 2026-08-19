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#Essais

Intelligence artificielle

Gérard Haas

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L'intelligence artificielle s'impose aujourd'hui dans tous les domaines de la société. Entre discours alarmistes, promesses d'innovation et usages déjà bien concrets, elle soulève de nombreuses questions éthiques et juridiques. Comment appréhender les multiples facettes de l'IA ? Comment en encadrer les usages ? Comment concilier innovation, protection des personnes et sécurité juridique ? Destiné à tous ceux qui souhaitent comprendre les enjeux contemporains de l'IA, et plus particulièrement aux professionnels du droit, ce guide propose une réflexion accessible, pragmatique et ancrée dans la pratique sur l'impact de l'IA sur nos sociétés. Son constat est clair : l'IA ne remplacera pas les professionnels du droit, mais elle fragilisera ceux qui tarderont à s'en saisir. Ce livre n'est pas un traité théorique, mais un guide opérationnel pour comprendre les transformations en cours et y répondre avec méthode. A travers des situations concrètes issues de la sphère privée, de l'entreprise et de l'action publique (deepfakes malveillants, conformité algorithmique, gestion du risque cyber ou adaptation des pratiques professionnelles) il propose des outils directement mobilisables. Vous verrez notamment comment qualifier de nouvelles infractions liées à l'IA et construire des stratégies de défense face aux preuves synthétiques, sécuriser vos usages en passant d'outils généralistes à des architectures propriétaires et gérer le risque de cyberattaques en intégrant les principaux réflexes juridiques et réglementaires (LOPMI, NIS 2, DORA) dès la découverte d'un incident. Dans un environnement en mutation rapide, cet ouvrage éclaire les réalités de l'intelligence artificielle, ses promesses et les risques qu'elle fait naître, afin de transformer le défi technologique en opportunité.

Par Gérard Haas
Chez Editions ENI

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Auteur

Gérard Haas

Editeur

Editions ENI

Genre

Intelligence artificielle

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Intelligence artificielle

Gérard Haas

Paru le 19/08/2026

350 pages

Editions ENI

35,00 €

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