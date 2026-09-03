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Filles et pouvoirs dans la fantasy de Pierre Bottero

Maurin florie Roche, Florie Roche Maurin

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Ewilan, Ellana, Shaé, Nawel ou encore Eejil, telles sont les héroïnes emblématiques du cycle de Gwendalavir de Pierre Bottero. Publié à partir de 2003, il connaît un succès retentissant et marque de son empreinte les littératures de jeunesse et la fantasy contemporaines. En ouvrant les portes de ses mondes imaginaires, Bottero a ouvert la voie aux héroïnes dans des champs où elles ont longtemps été de grandes oubliées : volontiers magiciennes et guerrières, figures féeriques ou chasseresses, ses personnages offrent de nouveaux modèles féminins, puissants et indépendants. Mais, si ses oeuvres accordent aux filles la première place, leur permettent-elles vraiment d'échapper aux représentations féminines traditionnelles, de leur résister, voire de subvertir les normes de genre ?? C'est ce que cet ouvrage vous invite à découvrir, en suivant leur parcours de La Quête d'Ewilan (2003) au Chant du troll (2010).

Par Maurin florie Roche, Florie Roche Maurin
Chez UGA Editions

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Auteur

Maurin florie Roche, Florie Roche Maurin

Editeur

UGA Editions

Genre

Critique Roman

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Filles et pouvoirs dans la fantasy de Pierre Bottero

Maurin florie Roche, Florie Roche Maurin

Paru le 03/09/2026

377 pages

UGA Editions

28,00 €

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9782377475988
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