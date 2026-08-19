Word (versions 2024 et Microsoft 365)

Ce livre n'est pas un manuel de référence ni un livre d'autoformation... C'EST UN CAHIER D'EXERCICES : une mine d'énoncés et de corrigés conçus pour vous permettre de pratiquer, de consolider et de tester vos compétences. Que vous soyez formateur cherchant de nouveaux exercices pour vos stagiaires ou utilisateur de Word désireux d'approfondir vos connaissances, voici une ressource indispensable. Adressé prioritairement aux personnes connaissant déjà les fonctions essentielles du logiciel, ce livre vous aidera à revoir les bases et explorer ses fonctions avancées et les nouveautés de la version Microsoft 365 (compatible avec Word 2024). Les exercices couvrent un large éventail de sujets et sont regroupés par thèmes : - Création et saisie de documents - Impression et mise en page - Présentation des données - Utilisation des thèmes, styles et modèles - Gestion des longs documents - Conception de tableaux - Insertion d'éléments divers (diagrammes SmartArt, images, objets WordArt, modèles 3D...) - Mise en place de publipostages et de formulaires - Suivi des modifications - Utilisation de Copilot Téléchargez les fichiers des exercices et devenez un expert de Word par la pratique !