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Macros et Langage VBA sous Excel

Jean-Philippe André, Pierre Rigollet

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Un coffret de 2 livres pour découvrir la programmation VBA dans Excel, approfondir vos connaissances et les mettre en pratique grâce à des exercices concrets. Le livre de la collection Solution Business : Macros et langage VBA - Découvrez la programmation sous Excel (3e édition) Cet ouvrage est destiné aux personnes qui souhaitent découvrir la programmation VBA avec Excel ou qui souhaitent comprendre comment fonctionnent les macros, ces programmes qui permettent de gagner un temps considérable pour réaliser des tâches répétitives. Que vous ayez déjà des notions de programmation ou que vous soyez un parfait débutant, il vous permettra de découvrir les différents aspects de la programmation VBA et comment les exploiter dans Excel. Le code et les syntaxes VBA conviendront à toutes les versions d'Excel dont les plus récentes (Excel 2024 et Excel Microsoft 365). Le livre de la collection Cahier d'exercices : Excel - Macros et programmation en VBA (2e édition) Entraînez-vous aux macro-commandes et au langage VBA d'Excel grâce à des exercices variés et concrets. Vous apprendrez à utiliser l'Enregistreur de macros, à créer des fonctions personnalisées, ainsi qu'à développer des macros et des procédures événementielles en VBA pour contrôler les saisies, afficher des images ou encore mémoriser l'historique des modifications d'un classeur. D'autres exercices vous permettront de concevoir des macros agissant sur des plages de cellules, des feuilles et des classeurs. Enfin, vous vous exercerez à créer des formulaires intégrant des contrôles variés en interaction avec des listes et des bases de données Excel.

Par Jean-Philippe André, Pierre Rigollet
Chez Editions ENI

|

Auteur

Jean-Philippe André, Pierre Rigollet

Editeur

Editions ENI

Genre

Excel

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Macros et Langage VBA sous Excel

Jean-Philippe André, Pierre Rigollet

Paru le 19/08/2026

664 pages

Editions ENI

49,50 €

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