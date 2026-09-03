Carnet de combats - De matelot à capitaine de vaisseau, 40 ans au coeur des Forces spéciales

" J'ai avancé avec ténacité, parfois à contre-courant, convaincu que l'effort, la fidélité et l'engagement finissent toujours par tracer leur voie. " Ancien chef du prestigieux commando Trépel, Norbert Tafzi a consacré sa vie à servir le drapeau sur de nombreux théâtres d'opérations. Engagé comme simple matelot en 1980 par esprit d'aventure, il est devenu commando, puis officier des Forces spéciales. Les sélections les plus exigeantes l'ont façonné en soldat d'élite, capable d'agir dans les conditions les plus extrêmes. Il sera par la suite nommé directeur de l'Ecole des commandos et transmettra son expérience aux nouvelles générations. Ses nombreuses missions l'ont conduit du Liban à l'Afghanistan, où il a notamment participé aux opérations Blacksmith Hammer et HK35. Il est également intervenu durant la guerre civile au Timor oriental, a traqué des criminels de guerre en ex-Yougoslavie, protégé l'ambassadeur de France en Guinée-Bissau, ou encore mené des raids nautiques en pleine tempête. Bien des années plus tard, en 2026, une mission au Bahreïn l'a confronté pour la première fois à la menace des attaques de drones. Ce témoignage rare est une plongée au coeur des Forces spéciales. A travers un parcours exceptionnel au sein des commandos marine, Norbert Tafzi met en lumière l'engagement, la volonté et le sens du devoir qui animent ceux qui choisissent de servir leur pays.