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#Album jeunesse

Retour au calme

Cécile Petit, Bruno Douin

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"Pour t'apaiser et retrouver ton calme, installe-toi confortablement. Du bout des doigts, suis le bord des cercles... dans un sens puis dans l'autre, et souffle". Un livre à toucher, comme un moment de douceur, pour aider votre enfant à retrouver son calme. Un livre qui apaise Pensé pour les enfants dès 18 mois, Retour au calme transforme les instants d'agitation en moments de sérénité. Idéal après une colère ou avant la sieste. Des matières à explorer Chaque page invite à une action simple (caresser, souffler, tapoter) et propose des textures variées : douces, granuleuses, embossées, fluorescentes... Une expérience sensorielle unique pour éveiller les sens. Un rituel rassurant Grâce à ses illustrations tendres et ses gestes faciles, ce livre aide l'enfant à se recentrer, à respirer et à retrouver le calme.

Par Cécile Petit, Bruno Douin
Chez Editions Milan

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Auteur

Cécile Petit, Bruno Douin

Editeur

Editions Milan

Genre

Livres à toucher

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Retour au calme

Cécile Petit, Bruno Douin

Paru le 19/08/2026

12 pages

Editions Milan

12,90 €

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Scannez le code barre 9782408067489
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