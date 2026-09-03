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Perles de Churchill édition collector

François Jouffa, Frédéric Pouhier

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Homme politique, écrivain aux répliques mordantes, récompensé du prix Nobel de littérature, plongez dans la langue d'un homme qui savourait son whisky avec autant de rigueur qu'il gérait son pays. Retrouvez 300 perles de Churchill, pour rire et découvrir une personnalité inoubliable ! Frédéric Pouhier, auteur de one-man-show et homme de radio, a déjà écrit de nombreux livres d'humour. François Jouffa, homme de radio sur Europe 1 et France Inter, ethnomusicologue et cinéaste, aime raconter des blagues.

Par François Jouffa, Frédéric Pouhier
Chez Editions Tut-Tut

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Auteur

François Jouffa, Frédéric Pouhier

Editeur

Editions Tut-Tut

Genre

Humour

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Perles de Churchill édition collector

François Jouffa, Frédéric Pouhier

Paru le 03/09/2026

192 pages

Editions Tut-Tut

15,90 €

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9782367044552
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