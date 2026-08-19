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#Album jeunesse

Le plus petit ours du monde

Emilie Chazerand, Nina Six

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"Les gens chouettes disent que Lulu a beaucoup d'imagination. Qu'il est très créatif. Qu'il invente les meilleures histoires. Les gens moins-chouettes-que-les-gens-chouettes, et les gens pas-chouettes-du-tout, disent que Lulu est zinzin. Qu'il est bête à manger du papier. Qu'on n'en fera rien, d'un tel benêt. Du moins, avant, c'est ce qu'ils disaient. Car un matin, pendant la récréation, Lulu resta assis à sa place et commença un projet : la construction d'une grotte pour le plus petit ours du monde. ". . Une histoire très tendre sur le pouvoir de l'imagination et la confiance en soi Emilie Chazerand croque un portrait très touchant et tout en finesse de Lulu, un petit garçon à l'imagination débordante et qui croit en ses rêves. Une belle histoire qui célèbre la capacité à rêver et à transformer le quotidien. Un album qui valorise la persévérance et la liberté d'imaginer Malgré les moqueries des autres élèves, Lulu persévère et continue de construire son projet, récréation après récréation. Il incarne un héros attachant et rêveur, un miroir parfait quand on manque de confiance en soi !

Par Emilie Chazerand, Nina Six
Chez Editions Milan

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Auteur

Emilie Chazerand, Nina Six

Editeur

Editions Milan

Genre

Milan

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Le plus petit ours du monde

Emilie Chazerand, Nina Six

Paru le 19/08/2026

32 pages

Editions Milan

10,90 €

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