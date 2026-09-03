Perles de Michel Audiard édition collector

Figure incontournable du cinéma français, acteur, réalisateur, scénariste, dialoguiste, mais aussi écrivain, récompensé du César du meilleur scénario original pour Garde à vue en 1982. C'est à lui qu'on doit les Tontons flingueurs, Les Barbouzes ou encore Le cave se rebiffe. A travers 300 perles, redécouvrez les meilleurs traits d'esprit de ce personnage culte ! Frédéric Pouhier, auteur de one-man-show et homme de radio, a déjà écrit de nombreux livres d'humour. Susie Jouffa est une autrice éclectique qui écrit aussi bien sur l'histoire, l'humour et le monde de l'art que sur son chat.
Par
Frédéric Pouhier, Susie Jouffa Chez
Editions Tut-Tut
Commenter ce livre