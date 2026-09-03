Perles de Michel Audiard édition collector

Figure incontournable du cinéma français, acteur, réalisateur, scénariste, dialoguiste, mais aussi écrivain, récompensé du César du meilleur scénario original pour Garde à vue en 1982. C'est à lui qu'on doit les Tontons flingueurs, Les Barbouzes ou encore Le cave se rebiffe. A travers 300 perles, redécouvrez les meilleurs traits d'esprit de ce personnage culte ! Frédéric Pouhier, auteur de one-man-show et homme de radio, a déjà écrit de nombreux livres d'humour. Susie Jouffa est une autrice éclectique qui écrit aussi bien sur l'histoire, l'humour et le monde de l'art que sur son chat.