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Perles de Michel Audiard édition collector

Frédéric Pouhier, Susie Jouffa

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Figure incontournable du cinéma français, acteur, réalisateur, scénariste, dialoguiste, mais aussi écrivain, récompensé du César du meilleur scénario original pour Garde à vue en 1982. C'est à lui qu'on doit les Tontons flingueurs, Les Barbouzes ou encore Le cave se rebiffe. A travers 300 perles, redécouvrez les meilleurs traits d'esprit de ce personnage culte ! Frédéric Pouhier, auteur de one-man-show et homme de radio, a déjà écrit de nombreux livres d'humour. Susie Jouffa est une autrice éclectique qui écrit aussi bien sur l'histoire, l'humour et le monde de l'art que sur son chat.

Par Frédéric Pouhier, Susie Jouffa
Chez Editions Tut-Tut

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Auteur

Frédéric Pouhier, Susie Jouffa

Editeur

Editions Tut-Tut

Genre

Humour

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Perles de Michel Audiard édition collector

Frédéric Pouhier, Susie Jouffa

Paru le 03/09/2026

192 pages

Editions Tut-Tut

15,90 €

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Scannez le code barre 9782367044545
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