Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

La cabane dans les arbres

Vera Buck

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
C'est l'heure des vacances. Henrik et Nora partent en Suède avec leur fils Fynn, cinq ans. A peine installés dans leur maison isolée au coeur de la forêt, un malaise s'installe. L'idyllique été vire au cauchemar : un squelette d'enfant est découvert, puis Fynn disparaît. Tandis que ses parents le cherchent désespérément, Rosa, une jeune et énigmatique botaniste, met au jour un terrible secret enfoui dans les bois. La disparition de Fynn est-elle liée au squelette et à la cabane perchée dans le vieux frêne, lieu inquiétant encore habité ?

Par Vera Buck
Chez Gallmeister

|

Auteur

Vera Buck

Editeur

Gallmeister

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La cabane dans les arbres par Vera Buck

Commenter ce livre

 

La cabane dans les arbres

Vera Buck trad. Brice Germain

Paru le 19/08/2026

448 pages

Gallmeister

12,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782404081311
9782404081311
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.