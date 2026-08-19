La cabane dans les arbres

C'est l'heure des vacances. Henrik et Nora partent en Suède avec leur fils Fynn, cinq ans. A peine installés dans leur maison isolée au coeur de la forêt, un malaise s'installe. L'idyllique été vire au cauchemar : un squelette d'enfant est découvert, puis Fynn disparaît. Tandis que ses parents le cherchent désespérément, Rosa, une jeune et énigmatique botaniste, met au jour un terrible secret enfoui dans les bois. La disparition de Fynn est-elle liée au squelette et à la cabane perchée dans le vieux frêne, lieu inquiétant encore habité ?