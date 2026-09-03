Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Psychologie

Tom Collins, Emily Ralls

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Premier titre de la collection Unboxed, "Psychologie - 50 idées expliquées" propose une introduction claire et stimulante à une discipline qui nous aide à comprendre comment nous pensons, ressentons et agissons. Des rêves à la personnalité, de la psychologie criminelle à l'effet spectateur, l'ouvrage explore 50 concepts essentiels en les rendant immédiatement accessibles grâce à un langage simple, des schémas et des exemples concrets. Des grands penseurs fondateurs, d'Aristote et Descartes à Freud, Jung et Maslow, jusqu'aux approches plus récentes, ce volume offre un panorama complet, vivant et pédagogique, idéal pour les étudiants, les passionnés et tous les lecteurs curieux.

Par Tom Collins, Emily Ralls
Chez Gremese International

|

Auteur

Tom Collins, Emily Ralls

Editeur

Gremese International

Genre

Dictionnaires

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Psychologie par Tom Collins, Emily Ralls

Commenter ce livre

 

Psychologie

Tom Collins, Emily Ralls

Paru le 22/10/2026

Gremese International

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782366774511
9782366774511
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.