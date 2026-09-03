Premier titre de la collection Unboxed, "Psychologie - 50 idées expliquées" propose une introduction claire et stimulante à une discipline qui nous aide à comprendre comment nous pensons, ressentons et agissons. Des rêves à la personnalité, de la psychologie criminelle à l'effet spectateur, l'ouvrage explore 50 concepts essentiels en les rendant immédiatement accessibles grâce à un langage simple, des schémas et des exemples concrets. Des grands penseurs fondateurs, d'Aristote et Descartes à Freud, Jung et Maslow, jusqu'aux approches plus récentes, ce volume offre un panorama complet, vivant et pédagogique, idéal pour les étudiants, les passionnés et tous les lecteurs curieux.
Par
Tom Collins, Emily Ralls Chez
Gremese International
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