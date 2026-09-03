Premier titre de la collection Unboxed, "Psychologie - 50 idées expliquées" propose une introduction claire et stimulante à une discipline qui nous aide à comprendre comment nous pensons, ressentons et agissons. Des rêves à la personnalité, de la psychologie criminelle à l'effet spectateur, l'ouvrage explore 50 concepts essentiels en les rendant immédiatement accessibles grâce à un langage simple, des schémas et des exemples concrets. Des grands penseurs fondateurs, d'Aristote et Descartes à Freud, Jung et Maslow, jusqu'aux approches plus récentes, ce volume offre un panorama complet, vivant et pédagogique, idéal pour les étudiants, les passionnés et tous les lecteurs curieux.