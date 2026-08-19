Par l'auteur de Photo sur demande, Goncourt du premier roman 2025 Pour devenir mannequin, il y a des formulaires sur le site des agences. Il faut envoyer trois photos. Il est demandé de renseigner sa taille, son poids et la couleur de ses yeux. Une réponse d'ici quelques semaines à deux mois est promise aux candidats. Léo est représenté par l'une d'elle. Il explique à Simon que pour être retenu, il est nécessaire d'avoir les bonnes images, le bon look, la bonne démarche. Qu'il n'y a pas d'autre moyen que de d'apprendre à faire bonne figure. Le deuxième livre de Simon Chevrier chronique une année à courir les castings de maison de couture. A travers l'attente et les espoirs souvent déçus, il donne à percevoir l'implacable regard d'un adolescent sur lui-même, son corps et celui des autres garçons. Un roman d'autofiction initiatique porté par une écriture d'une grande maîtrise et une immense sensibilité.