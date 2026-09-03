Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Kobe

Marco Terrenato, Matteo Recanatesi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Six ans après sa disparition tragique, Kobe Bryant demeure bien plus qu'un champion : une légende capable d'inspirer des générations de passionnés, d'athlètes et de lecteurs. Après le succès de la première édition, ce volume revient dans une version nouvelle, mise à jour et enrichie, avec davantage de photographies et une préface de Fusacchia, le premier entraîneur de Kobe en Italie. Le livre retrace ses années de formation italiennes, son ascension en NBA et la construction de la " Mamba Mentality ", tout en entrant dans la psychologie d'un champion hors norme. Entre témoignages, analyses et images, se dessine le portrait complet d'une icône intemporelle, quintuple champion NBA et auteur d'un adieu à 60 points entré dans l'histoire du sport.

Par Marco Terrenato, Matteo Recanatesi
Chez Gremese International

|

Auteur

Marco Terrenato, Matteo Recanatesi

Editeur

Gremese International

Genre

Basket, Handball, Volley

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Kobe par Marco Terrenato, Matteo Recanatesi

Commenter ce livre

 

Kobe

Marco Terrenato, Matteo Recanatesi

Paru le 22/10/2026

Gremese International

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782366774504
9782366774504
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.