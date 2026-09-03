Six ans après sa disparition tragique, Kobe Bryant demeure bien plus qu'un champion : une légende capable d'inspirer des générations de passionnés, d'athlètes et de lecteurs. Après le succès de la première édition, ce volume revient dans une version nouvelle, mise à jour et enrichie, avec davantage de photographies et une préface de Fusacchia, le premier entraîneur de Kobe en Italie. Le livre retrace ses années de formation italiennes, son ascension en NBA et la construction de la " Mamba Mentality ", tout en entrant dans la psychologie d'un champion hors norme. Entre témoignages, analyses et images, se dessine le portrait complet d'une icône intemporelle, quintuple champion NBA et auteur d'un adieu à 60 points entré dans l'histoire du sport.