Et si prendre la parole en public n'était pas un don... mais une compétence que chacun peut apprendre ? Dans L'art de parler en public, Dale Carnegie, pionnier mondial de la formation en communication, dévoile des principes simples, humains et puissants pour gagner en assurance, structurer ses idées et captiver n'importe quel auditoire. Issue de ses célèbres cours de prise de parole, cette méthode a transformé des milliers d'orateurs débutants en communicants convaincants. Carnegie y partage les clés essentielles pour : - vaincre le trac et parler avec confiance ; - s'exprimer avec clarté et naturel ; - structurer un discours qui retient l'attention ; - convaincre sans imposer ; - captiver un public, quel que soit son niveau ou sa taille ; - inspirer, transmettre et donner envie d'être écouté. Un guide pratique, vivant et accessible à tous pour maîtriser la communication d'aujourd'hui : présentations professionnelles, visioconférences, réunions, pitchs, prises de parole spontanées... Que vous soyez étudiant, professionnel, dirigeant, enseignant ou simplement désireux de mieux vous exprimer, ce livre vous aidera à développer la compétence qui fait la différence : parler pour être entendu - et compris. Un incontournable pour vous libérer et transformer votre communication. Les classiques de Dale Carnegie sont à (re)lire ou (re)écouter chez WeAudioBook. NOUVELLE TRADUCTION @ WeAudioBook 2026