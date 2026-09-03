Un jeu avec Eugène Atget

Un ouvrage original sur une image méconnue d'Eugène Atget, sous la forme d'un jeu de piste dans le Paris de la Belle Epoque. Une équipe de huit historiennes et historiens, constituée par Vincent Chambarlhac et Bertrand Tillier, s'est attachée à décrypter une photographie exécutée en 1912 par le grand photographe Eugène Atget (1857-1927), dans le quartier populaire et commerçant du bas de la rue Mouffetard, à Paris. Cette enquête a été conduite comme un jeu de piste autour de (et dans) l'image, pour la situer, la décrire et la déchiffrer. Entre histoire urbaine et sociale, histoire matérielle et histoire visuelle, il s'est agi d'analyser le sujet, la polysémie et la portée de cette photographie construite non seulement sur l'enregistrement d'une multitude de détails visibles et lisibles, mais aussi sur un hors-champ échappant à la représentation.