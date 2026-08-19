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L'invasion des Taira

Ikka Matsuki

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Après l'assassinat de la commandante du Seii, Ôga Wajima, Denki Taira fait emprisonner le général Ryûmon et plusieurs de ses subordonnés, dont Aoteru Misumi. Profitant de la situation, le ministre de l'Intérieur prend le contrôle de la nation du Nord, affaiblie par la perte de sa dirigeante. Cette victoire lui ouvre la voie pour s'emparer complètement du pouvoir : quatre ans plus tard, il est devenu régent du Yamato et aspire à réunifier le Japon par la force. C'est dans ce contexte troublé qu'Aoteru retrouve enfin sa liberté... Parviendra-t-il à tirer son épingle du jeu ? Avec Les Nations du Soleil Sanglant, Ikka Matsuki nous propose une oeuvre ambitieuse. Dans cette dystopie surprenante, il met en scène un personnage se dressant contre l'iniquité. Porté par la rage de son héros, ce récit au style graphique singulier ne manquera pas de vous captiver.

Par Ikka Matsuki
Chez Akata

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Auteur

Ikka Matsuki

Editeur

Akata

Genre

Seinen/Homme

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L'invasion des Taira

Ikka Matsuki trad. Lucie Ternisien

Paru le 19/08/2026

Akata

8,30 €

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