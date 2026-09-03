Mes premières chansons du Nord

Ecoute tes premières chansons venues du Nord à l'infini grâce à sa prise USB-C ! UN LIVRE SONORE SANS PILES ET RECHARGEABLE EN USB-C Avec ses 7 puces sonores musicales, ce recueil est unique et se recharge grâce à un câble USB-C. Un livre sans piles pour écouter tes chansons du Nord préférées : " Les tomates " ; " Ne perds pas le Nord " ; " Les corons " ; " Un clair de lune à Maubeuge " ; " Mon petit Quinquin " ; " La chanson des allumoirs " ; " Le Carnaval de Dunkerque " ; enregistrés spécialement pour ce livre sonore par Mickaël Knockaert. Une expérience encore plus riche, pratique et durable à offrir aux enfants ! Plus de piles ! ? A CHARGER AVEC UN CABLE USB-C (câble non fourni). Bouton On/Off Volume réglable 7 puces sonores 7 chansons Dès 1 an (pages épaisses et coins arrondis) Un livre écologique et durable ! Dans la même collection en USB-C : Mes premières comptines, Le Carnaval des animaux, Mes premiers airs de Mozart, Mes premiers airs de magie et de sorcières, Mes drôles de comptines d'animaux, Mes premiers airs de ballets, Mes premières chansons de Noël, Mes premières chansons en hiver. A écouter sans modération