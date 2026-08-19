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Familles queer

Léa Cayrol

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Il n'y a pas une seule façon de faire famille. De la PMA à la coparentalité, de la parentalité trans à l'adoption, ce guide explore et documente avec clarté, bienveillance et fierté toutes les voies vers la parentalité quand on est LGBTQIA+. Entre guide pratique et manifeste, Léa Cayrol offre un panorama complet des démarches possibles, des aspects légaux et des réalités vécues, enrichi de nombreux témoignages, de ressources et d'outils concrets. Un livre essentiel pour toutes celles et ceux qui rêvent de devenir parents autrement - et pour toutes celles et ceux qui souhaitent mieux comprendre, accompagner et célébrer la diversité des familles d'aujourd'hui. - Le premier guide pratique complet dédié aux parentalités queer en France : toutes les clés pour aborder sereinement le processus de parentalité - Une présentation de toutes les voies vers la parentalité quand on est LGBTQIA+ : PMA, coparentalité, parentalité trans, adoption, etc. - Organisé par étapes de vie : de la préparation à la parentalité à l'éducation de son enfant, en passant par son arrivée ou le militantisme en famille - Ecrit par Léa Cayrol (@leacr), autrice et créatrice queer suivie pour son ton juste et engagé.

Par Léa Cayrol
Chez Editions La Plage

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Auteur

Léa Cayrol

Editeur

Editions La Plage

Genre

Famille

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Familles queer

Léa Cayrol

Paru le 19/08/2026

304 pages

Editions La Plage

29,95 €

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