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#Roman francophone

Une étincelle de génie

Véronique Chauvy

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Années 20. Peu satisfaite de son activité de dactylographe, Iris s'évade à travers les récits passionnants de son amie Marcelle, archéologue envoyée au Caire. En cette période de fascination nouvelle pour l'Egypte, ses idées novatrices tournées vers la terre des pharaons font mouche et lui permettent bientôt d'intégrer une agence de publicité parisienne dans laquelle elle espère enfin être reconnue à sa juste valeur et s'épanouir. Mais dans ce milieu fortement masculin où la concurrence fait rage, Iris parviendrat-elle à trouver sa place et s'affirmer ? Véronique Chauvy choisit l'Auvergne, sa terre d'adoption depuis plus de vingt-cinq ans, pour planter le décor de ses romans où le destin de ses personnages traverse la grande Histoire.

Par Véronique Chauvy
Chez Editions de la Loupe

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Auteur

Véronique Chauvy

Editeur

Editions de la Loupe

Genre

Littérature française

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Une étincelle de génie

Véronique Chauvy

Paru le 19/08/2026

408 pages

Editions de la Loupe

24,00 €

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