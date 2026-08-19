Une étincelle de génie

Années 20. Peu satisfaite de son activité de dactylographe, Iris s'évade à travers les récits passionnants de son amie Marcelle, archéologue envoyée au Caire. En cette période de fascination nouvelle pour l'Egypte, ses idées novatrices tournées vers la terre des pharaons font mouche et lui permettent bientôt d'intégrer une agence de publicité parisienne dans laquelle elle espère enfin être reconnue à sa juste valeur et s'épanouir. Mais dans ce milieu fortement masculin où la concurrence fait rage, Iris parviendrat-elle à trouver sa place et s'affirmer ? Véronique Chauvy choisit l'Auvergne, sa terre d'adoption depuis plus de vingt-cinq ans, pour planter le décor de ses romans où le destin de ses personnages traverse la grande Histoire.