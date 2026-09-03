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S’entraîner aux calculs de doses - IFSI

Anthony Vallat, Virginie Delon, Ahmed Remali

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Ne vous trompez plus dans vos calculs de doses ! Destiné aux étudiants infirmiers, ce livre d'exercices propose tout l'entraînement nécessaire à la réussite de vos calculs de doses durant les 3 années d'études en IFSI. Adapté à la réforme des études infirmières de 2026, il a été entièrement repensé pour correspondre aux connaissances à acquérir des UE B. 3 Pratiques et interventions infirmières et B. 4 Démarche qualité et gestion des risques du nouveau référentiel. Vous trouverez dans ce livre : - plus de 200 exercices organisés par types de calculs : conversions et proportionnalités ; concentrations et calculs de doses ; calculs de débits ; pousse-seringues électriques ; - des conseils pratiques pour progresser dans vos révisions ; - 10 situations cliniques, ou sujets blancs, pour vous entraîner avec des situations concrètes possiblement rencontrées en stages. Pour chaque corrigé, plusieurs méthodes de résolution sont proposées, afin que l'étudiant choisisse celle qui lui convient le mieux.

Par Anthony Vallat, Virginie Delon, Ahmed Remali
Chez Vuibert

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Auteur

Anthony Vallat, Virginie Delon, Ahmed Remali

Editeur

Vuibert

Genre

Professions médico-sociales

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S’entraîner aux calculs de doses - IFSI

Anthony Vallat, Virginie Delon, Ahmed Remali

Paru le 03/09/2026

192 pages

Vuibert

16,90 €

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