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Concours et examens Assistant territorial et Assistant principal de conservation du patrimoine et des bibliothèques 2027-2028 - Tout-en-un

Albane Lejeune

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Un livre complet pour réussir votre concours ou examen professionnel d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques ! Ce tout-en-un vous permettra d'exceller à votre concours (externe, interne ou 3e voie) ou examen professionnel, avec : - une présentation de votre concours et vos métiers pour tout savoir sur ce qui vous attend ; - un test d'auto-évaluation pour personnaliser vos révisions ; - un planning de révision pour organiser votre préparation ; - les connaissances indispensables pour maîtriser tout le programme ; - des sujets d'entraînement corrigés pour vous exercer ; - 31 sujets d'annales et blancs corrigés pour vous mettre dans les conditions du jour J, annales 2026 incluses (dont 12 dans le livre papier et 19 en ligne) ; - 60 questions et mises en situation professionnelle et une simulation d'entretien commentées pour être prêt pour l'oral ; - les conseils du formateur pour connaître les attentes du jury et déjouer les pièges des sujets. OFFERT en ligne : 19 sujets d'annales corrigées + une boîte à outils. Toutes les épreuves de votre concours : - Epreuves d'admissibilité : note à partir d'un dossier, questionnaire ; - Epreuve d'admission : entretien avec le jury ; - Epreuves facultatives : langues vivantes et anciennes, informatique.

Par Albane Lejeune
Chez Vuibert

|

Auteur

Albane Lejeune

Editeur

Vuibert

Genre

Concours administratifs

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Concours et examens Assistant territorial et Assistant principal de conservation du patrimoine et des bibliothèques 2027-2028 - Tout-en-un

Albane Lejeune

Paru le 03/09/2026

272 pages

Vuibert

22,90 €

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