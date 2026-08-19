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L'Oracle della Luna Intégrale

Frédéric Lenoir, Rodolphe

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Une fresque historique dans une superbe intégrale ! 1533, Calabre. La vie de Giovanni Tratore est bouleversée par la rencontre avec Elena, une noble vénitienne dont le navire s'est échoué près de son village. Une fois les Vénitiens partis, Giovanni est hanté par le désir de retrouver la jeune femme. Mû par cette passion insensée, le paysan quitte sa région natale et remonte l'Italie jusqu'à Venise. La quête amoureuse devient alors chemin initiatique, ponctué de rencontres avec des personnages étranges et érudits, mais aussi thriller théologique dès lors que Giovanni se voit confier par un astrologue une lettre porteuse d'un message explosif destiné au pape... L'Oracle della Luna est un récit captivant, dont les cinq tomes sont ici réunis en une superbe intégrale. Fresque historique dont l'intrigue se déroule au coeur d'un XVIe siècle hanté par les querelles religieuses et philosophiques, roman d'amour et d'aventures, méditation sur le thème du destin et du libre arbitre.

Par Frédéric Lenoir, Rodolphe
Chez Glénat

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Auteur

Frédéric Lenoir, Rodolphe

Editeur

Glénat

Genre

Historique

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L'Oracle della Luna Intégrale

Frédéric Lenoir, Rodolphe

Paru le 19/08/2026

272 pages

Glénat

28,00 €

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Scannez le code barre 9782344077368
9782344077368
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