L'Oracle della Luna Intégrale

Une fresque historique dans une superbe intégrale ! 1533, Calabre. La vie de Giovanni Tratore est bouleversée par la rencontre avec Elena, une noble vénitienne dont le navire s'est échoué près de son village. Une fois les Vénitiens partis, Giovanni est hanté par le désir de retrouver la jeune femme. Mû par cette passion insensée, le paysan quitte sa région natale et remonte l'Italie jusqu'à Venise. La quête amoureuse devient alors chemin initiatique, ponctué de rencontres avec des personnages étranges et érudits, mais aussi thriller théologique dès lors que Giovanni se voit confier par un astrologue une lettre porteuse d'un message explosif destiné au pape... L'Oracle della Luna est un récit captivant, dont les cinq tomes sont ici réunis en une superbe intégrale. Fresque historique dont l'intrigue se déroule au coeur d'un XVIe siècle hanté par les querelles religieuses et philosophiques, roman d'amour et d'aventures, méditation sur le thème du destin et du libre arbitre.