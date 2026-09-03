Rites, je vous aime !

Nos vies sont parsemées de mille petits rituels. En avons-nous conscience ? Du matin au soir, elles sont rythmées par une multitude de gestes, de rendez-vous et de cérémonies : un baiser avant de partir, un café partagé, un déjeuner entre collègues, un anniversaire, un match de football... Des plus familiers aux plus solennels, les rituels nous accompagnent de l'intime au collectif, dans chaque passage de l'existence. Mais dans un monde dominé par l'urgence, les écrans et l'accélération permanente, nous perdons l'art de marquer les seuils, de célébrer l'ordinaire et d'habiter pleinement nos journées. Et si nous avions, aujourd'hui plus que jamais, besoin de renouer avec les rituels pour remettre du lien, du beau, et du sens dans nos vies ? Deux voix s'unissent dans ces pages, à la croisée de l'anthropologie et de la pratique thérapeutique, pour réhabiliter les rituels comme de précieux compagnons de route capables d'embellir notre manière d'être au monde.