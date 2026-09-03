L'ONU dans un monde en crise

Quatre-vingts ans après sa création, l'ONU vacille sur ses bases. Rarement dans son histoire, l'Organisation aura paru aussi démunie face à l'accumulation des périls mondiaux ? : multiplication des guerres, néo-impérialismes défiant le multilatéralisme, affaiblissement du droit international, changement climatique. La capacité de l'ONU à garantir les "? biens publics mondiaux ? " (sécurité, paix, droits humains, développement, environnement) est questionnée avec une sévérité croissante. Menacée d'une crise financière sans précédent, l'Organisation est sommée de se réformer dans l'urgence pour survivre. Au-delà d'une critique triviale de son inefficacité, cet ouvrage pose la question fondamentale de la responsabilité politique des Etats - et notamment les plus puissants - dans cette érosion de la fonctionnalité et de la légitimité de l'Organisation. Tout en resituant la crise actuelle dans l'histoire longue des Nations unies, le livre rend compte des débats en cours sur les modalités d'une possible refondation de l'ONU.