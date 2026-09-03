Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

Totalement inconnu

Gaëlle Obiégly

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"A un moment, ils m'ont dit : mais vous devriez passer à la télé, vous êtes intéressante. Ils se moquaient, bien sûr. Que voulez-vous, avec mon physique, non. Ce qui est envisageable, par contre, c'est la conférence. Même si on est moche. C'est d'ailleurs mieux, on est plus crédible". En tant qu'hôtesse d'accueil, la narratrice sait se montrer à l'écoute. C'est donc naturellement qu'elle prête l'oreille à la voix mystérieuse qui, un beau jour, se met à lui donner des instructions, à lui annoncer d'étranges visites, à faire surgir en elle des impressions de déjà-su... Mais comment peut-on être certain de connaître la Finlande quand on n'y a jamais mis les pieds ? Comment peut-on savoir ce que c'est d'être mort alors qu'on est encore vivant ? Sous la forme d'une fausse conférence aussi drôle qu'envoûtante, Gaëlle Obiégly nous happe dans une fantastique enquête sur la possibilité d'éprouver ce qu'on n'a pas vécu, et porte sur la société un regard malicieux, d'une grande acuité.

Par Gaëlle Obiégly
Chez Christian Bourgois Editeur

|

Auteur

Gaëlle Obiégly

Editeur

Christian Bourgois Editeur

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Totalement inconnu par Gaëlle Obiégly

Commenter ce livre

 

Totalement inconnu

Gaëlle Obiégly

Paru le 10/09/2026

250 pages

Christian Bourgois Editeur

11,80 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782267061154
9782267061154
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.