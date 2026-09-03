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En l'absence des hommes - Collector

Philippe Besson

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Le premier titre de Philippe Besson en version collector pour célébrer ses 25 ans d'écriture. En cette année 1916 où la guerre dévore chaque jour sa ration de chair humaine, les survivants n'ont d'autres ressources que d'offrir leur corps en sursis à la douceur du désir et à la violence des étreintes. Vincent, le narrateur, est un très jeune homme particulièrement beau et intelligent. Il découvre la passion dans les bras d'Arthur, un jeune soldat qui tente d'échapper pour quelques jours à l'horreur des tranchées ; et dans le même moment, il noue une amitié amoureuse avec Marcel Proust que la séduction de cet adolescent trouble. Une correspondance s'établit alors entre les trois protagonistes : des lettres d'amour déchirantes entre Vincent et Arthur, qui devine que la guerre va le broyer, et des lettres troublantes entre Vincent et Marcel Proust, qui tente d'éclairer le jeune homme sur les dangers terribles que sa sexualité va lui faire courir. La dernière partie de ce roman impudique et violent est consacrée à la confession de la mère d'Arthur. Cette femme effacée a toujours travaillé chez les parents de Vincent et c'est à lui qu'elle décide de révéler le secret qui l'oppresse. Prix Emmanuel-Roblès 2001 Prix premier roman de Culture et bibliothèques pour tous de la Sarthe 2001

Par Philippe Besson
Chez Pocket

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Auteur

Philippe Besson

Editeur

Pocket

Genre

Littérature française

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En l'absence des hommes - Collector

Philippe Besson

Paru le 03/09/2026

224 pages

Pocket

9,00 €

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