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URBS. Histoire de la ville de Rome

Alexandre Grandazzi

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L'histoire totale d'une ville-monde Comment un site, d'abord parsemé de simples cabanes, a-t-il pu devenir une ville-monde ? Des plus lointains commencements d'une extraordinaire aventure humaine jusqu'au règne d'Auguste qui en marqua la maturité, c'est toute la vie de cette ville appelée Urbs par les Romains qui est ici restituée de façon aussi précise que vivante. Dans un récit conçu comme la biographie d'une cité qui fut au centre de la première mondialisation de l'histoire, Alexandre Grandazzi nous offre une somme faisant dialoguer, sur près d'un millénaire, les habitants de la Ville et leurs dirigeants. Car, siècle après siècle, victoire après victoire, les Romains ont inscrit le déroulement de leurs conquêtes dans l'espace de leur cité, devenue ainsi comme le mémorial de pierre où ils pouvaient lire leur histoire et célébrer une identité collective à la fois conquérante et assimilatrice.

Par Alexandre Grandazzi
Chez Librairie Académique Perrin

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Auteur

Alexandre Grandazzi

Editeur

Librairie Académique Perrin

Genre

Europe

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URBS. Histoire de la ville de Rome

Alexandre Grandazzi

Paru le 17/09/2026

960 pages

Librairie Académique Perrin

16,90 €

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Scannez le code barre 9782262115814
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