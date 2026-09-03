Mathieu Rolland plonge le lecteur dans une véritable cartographie de l'existence humaine. Par une nuit de canicule, incapables de trouver le sommeil, Emmanuelle et Jacob aperçoivent une étrange lueur rouge à travers les arbres, non loin de leur maison. Le lendemain, ils reçoivent la visite de l'inspecteur Richard Cloutier : un de leurs voisins a découvert sur la route des restes humains calcinés, entourés d'un large cercle de cendre et de suie. La dépouille serait celle d'un enfant. Emmanuelle et Jacob, la quarantaine, n'ont pas d'enfants. Elle est peintre et crée des tableaux hyperréalistes la mettant souvent en scène, notamment lors d'un accouchement qui n'a jamais eu lieu. Lui est astrophysicien et attend le retour sur Terre d'une sonde spatiale contenant de la poussière d'astéroïde. François, le frère de Jacob, photographe professionnel, prépare un trek en solitaire dans le désert d'Atacama, en Amérique du Sud, à la recherche d'une image qui le hante. Julie, sa femme, attendra son retour en poursuivant ses travaux de traduction au bord de la piscine, où elle se laissera brûler au soleil. Sous l'action de forces mystérieuses, chacun voit sa vie touchée par la présence en creux de l'enfant inconnu, mais nul autant que l'inspecteur Cloutier, veuf depuis peu, qui a résolu de faire de la découverte de l'identité de ce corps un combat personnel. Premier roman en France de l'auteur québécois Mathieu Rolland, Soleil d'abandon séduit par sa douce étrangeté. A travers le parcours de ces deux couples, l'auteur décrit tout en retenue, en creux et avec empathie l'ultramoderne solitude de nos sociétés contemporaines où l'on cohabite, se croise sans vraiment se parler, sans jamais réellement parvenir à dépasser les apparences. Mélancolique, poétique, Soleil d'abandon est un livre qui laisse sa marque et vous hante longtemps encore après l'avoir refermé.