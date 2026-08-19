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Je dessine ma maison cosy

Xxx, Adeline Schinella

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Vous rêvez de créer des univers cosy et douillets mais ne savez pas par où commencer ? Suivez les tutos pas à pas pour reproduire avec un super rendu 3D tous les objets qui font le charme du quotidien. Une jolie baignoire pleine de mousse, un petit lit à l'édredon moelleux, une cafetière vintage accompagnée de brioche dorée... Offrez-vous une parenthèse créative et inspirante ! Adeline Schinella @schinellart, est une illustratrice spécialisée dans la perspective isométrique. Elle utilise cette technique pour proposer des tutos simples et pédagogiques sur les réseaux.

Par Xxx, Adeline Schinella
Chez Dessain et Tolra

|

Auteur

Xxx, Adeline Schinella

Editeur

Dessain et Tolra

Genre

Dessin

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Je dessine ma maison cosy

Xxx, Adeline Schinella

Paru le 26/08/2026

160 pages

Dessain et Tolra

15,95 €

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