Bon ménage

Thomas Cheneau, alias @lhomme_de_menage est l'homme qu'il nous faut. Il nous délivre des astuces quotidiennes de ménage, de nettoyage et de rangement pour concilier vie de famille, répartition des tâches et bien-vivre. Il propose des routines pour chaque pièce de votre maison : salle de bains, cuisine, salon chambre, garage, etc. Le succès de ses vidéos sur Instagram (520 K) et son nombre global d'abonnés (1, 5 million) prouve qu'il est l'homme de la situation et que ce livre est l'indispensable à mettre dans nos placards.