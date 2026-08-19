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#Essais

Bon ménage

Thomas Cheneau

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Thomas Cheneau, alias @lhomme_de_menage est l'homme qu'il nous faut. Il nous délivre des astuces quotidiennes de ménage, de nettoyage et de rangement pour concilier vie de famille, répartition des tâches et bien-vivre. Il propose des routines pour chaque pièce de votre maison : salle de bains, cuisine, salon chambre, garage, etc. Le succès de ses vidéos sur Instagram (520 K) et son nombre global d'abonnés (1, 5 million) prouve qu'il est l'homme de la situation et que ce livre est l'indispensable à mettre dans nos placards.

Par Thomas Cheneau
Chez J'ai lu

|

Auteur

Thomas Cheneau

Editeur

J'ai lu

Genre

Garder la forme

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Bon ménage

Thomas Cheneau

Paru le 19/08/2026

192 pages

J'ai lu

8,80 €

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