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Je découvre et je lis GS et CP - Le renard

Renaud/gombert, Michel Renaud, Caroline Gombert

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Commencer à lire en découvrant le monde ! Un documentaire spécialement conçu pour les petits lecteurs avides de découvertes et de connaissances ! Des informations passionnantes et de très belles photos - Un texte facilement déchiffrable adapté aux tout premiers lecteurs (niveau fin de Grande section de maternelle et début de CP). - Une mise à la couleur des lettres muettes, des sons complexes et des mots outils pour faciliter la lecture. - Des rubriques pour entrer dans l'apprentissage de la lecture en découvrant les sons, les lettres, les syllabes, ainsi que des activités de compréhension. - Une version audio du texte incluse pour accompagner l'enfant dans ses premiers pas de lecteur autonome. + Des jeux en fin de lecture et des cartes à collectionner !

Par Renaud/gombert, Michel Renaud, Caroline Gombert
Chez Magnard

|

Auteur

Renaud/gombert, Michel Renaud, Caroline Gombert

Editeur

Magnard

Genre

Eveil

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Je découvre et je lis GS et CP - Le renard

Renaud/gombert, Michel Renaud, Caroline Gombert

Paru le 03/09/2026

32 pages

Magnard

5,60 €

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