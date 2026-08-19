Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Petit Pays

Gaël Faye

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'OUVRE INTEGRALE ANNOTEE : Avant, Gabriel faisait les quatre cents coups avec ses copains dans leur coin de paradis. Et puis l'harmonie familiale s'est disloquée en même temps que son "petit pays" , le Burundi, ce bout d'Afrique brutalement malmené par l'Histoire. Plus tard, Gabriel fait revivre un monde à jamais perdu. Les battements de coeur et les souffles coupés, les pensées profondes et les rires déployés, le parfum de citronnelle, les termites les jours d'orage, les jacarandas en fleur... L'enfance, son infinie douceur, ses douleurs qui ne nous quittent jamais. PROGRAMME LYCEE DOSSIER : GRANDIR FACE A LA VIOLENCE PAR VALERIE MAUGAN-CHEMIN - Histoire de l'oeuvre, biographie de l'auteur - Contexte historique - Commentaires et études d'ensemble du texte Prolongements interdisciplinaires : HISTOIRE DES ARTS | SVT | GEOGRAPHIE | HGGSP Exercices écrits et oraux, groupements de textes, glossaire

Par Gaël Faye
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Gaël Faye

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Collège

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Petit Pays par Gaël Faye

Commenter ce livre

 

Petit Pays

Gaël Faye

Paru le 19/08/2026

320 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253073574
9782253073574
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.