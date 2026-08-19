L'OUVRE INTEGRALE ANNOTEE : Avant, Gabriel faisait les quatre cents coups avec ses copains dans leur coin de paradis. Et puis l'harmonie familiale s'est disloquée en même temps que son "petit pays" , le Burundi, ce bout d'Afrique brutalement malmené par l'Histoire. Plus tard, Gabriel fait revivre un monde à jamais perdu. Les battements de coeur et les souffles coupés, les pensées profondes et les rires déployés, le parfum de citronnelle, les termites les jours d'orage, les jacarandas en fleur... L'enfance, son infinie douceur, ses douleurs qui ne nous quittent jamais. PROGRAMME LYCEE DOSSIER : GRANDIR FACE A LA VIOLENCE PAR VALERIE MAUGAN-CHEMIN - Histoire de l'oeuvre, biographie de l'auteur - Contexte historique - Commentaires et études d'ensemble du texte Prolongements interdisciplinaires : HISTOIRE DES ARTS | SVT | GEOGRAPHIE | HGGSP Exercices écrits et oraux, groupements de textes, glossaire