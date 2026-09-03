La bombe de la dénatalité

Le grand décrochage a commencé. En France et partout dans le monde, les naissances s'effondrent à une vitesse alarmante. Comment l'expliquer ? Quelles sont les conséquences d'un tel renversement ? Comment faire face au choc démographique qui s'annonce ? Plongez au coeur du plus important basculement de notre histoire : le siècle où l'humanité a commencé à s'effacer. Les experts se sont trompés. On prophétisait une planète surpeuplée, livrée à la famine, invivable : c'est l'exact inverse qui se produit. Les taux de natalité s'affaissent irrémédiablement, les sociétés vieillissent, les maisons de retraite remplacent les écoles et ce sont des nations entières qui sont menacées de disparition. Comment l'irruption des smartphones, l'érosion du couple, la dépriorisation de l'enfantement et bien d'autres facteurs encore peuvent-ils expliquer la chute de la population en cours ? Comment va-t-elle reconfigurer les écarts de richesse, les systèmes sociaux, les dynamiques économiques, les rapports de force géopolitiques ? Démontrant les grandes tendances à l'oeuvre, c'est en spécialiste des questions démographiques qu'Oscar Bockel décrypte les mécanismes d'un phénomène cumulatif en passe de devenir incontrôlable. Voici l'analyse inédite, lucide, implacable du plus grand défi de notre temps. Une somme de référence. Un ouvrage magistral. Haut fonctionnaire et diplomate, Oscar Bockel est notamment l'auteur avec Tristan Claret-Trentelivres d'un rapport pour la Fondation Res Publica intitulé Pour un renouveau démographique : la stratégie du troisième enfant.