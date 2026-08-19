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#Roman francophone

Mon imam

Sabyl Ghoussoub

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"J'aurais beaucoup aimé rencontrer aujourd'hui chacun des témoins qui savaient "de source sûre" où était l'imam. Dans le monde des adultes, c'est cela avoir du pouvoir : savoir avant les autres. Mais à quoi jouent ces femmes et ces hommes ? Au Cluedo ? " Le 31 août 1978, l'imam que certains surnomment le Che Guevara libanais ou le Martin Luther King chiite disparaît après avoir rencontré le colonel Mouammar Kadhafi en Libye. On aurait retrouvé son passeport, sa valise et ses vêtements dans une chambre d'hôtel à Rome. Pour l'auteur, il a succombé aux charmes d'une Italienne et décidé de ne plus être l'imam. Mais rien ne se passe jamais comme prévu en littérature. Quatre ans après Beyrouth-sur-Seine, Sabyl Ghoussoub revient avec un roman qui transcende les genres, une déambulation au fil de laquelle il transforme la douleur en beauté.

Par Sabyl Ghoussoub
Chez Stock

|

Auteur

Sabyl Ghoussoub

Editeur

Stock

Genre

Littérature française

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Mon imam

Sabyl Ghoussoub

Paru le 19/08/2026

288 pages

Stock

20,90 €

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