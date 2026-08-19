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#Roman francophone

Tête brûlée

Jean-Luc Coatalem

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"A l'occasion, sur l'échiquier des avenues, je ne resterais pas leur pion obéissant mais redeviendrais ce cavalier qui saute les cases, bouscule les autres pièces, se pose où il veut. Et goûte à l'aventure". Après trois guerres qui l'auront vu barouder en Europe, Afrique du Nord et Asie, Ronan Kerven pensait reprendre souffle dans un hameau en Bourgogne. C'était compter sans son sac d'officier trop lourd. Voilà que des ombres l'épient et que des mots anonymes sont glissés dans sa boîte aux lettres. A vivre caché sous diverses identités, qui a-t-il été vraiment ? Un jeune Breton ayant rêvé sur les atlas ? Un agent du contreespionnage ? Un déserteur ? Ou ce légionnaire qui s'est brûlé les ailes ? Méditation sur l'engagement autant que sur l'imposture, Tête brûlée brosse le portrait d'un incorrigible clandestin. Un destin cabossé qui épouse une part de la grande Histoire. La nôtre.

Par Jean-Luc Coatalem
Chez Stock

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Auteur

Jean-Luc Coatalem

Editeur

Stock

Genre

Littérature française

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Tête brûlée

Jean-Luc Coatalem

Paru le 19/08/2026

240 pages

Stock

20,00 €

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