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Français Cycle 3 CM1-CM2

Alice Brandicourt, Aurélie Moriceau

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Un outil pédagogique fonctionnel et clé en main dédié à la grammaire-conjugaison et l'orthographe grammaticale au CM ! Une nouvelle édition conforme aux programmes 2025 , facile à mettre en oeuvre qui s'adresse aux élèves de cycle 3, que ce soit dans les classes à niveau unique ou dans les classes multiniveaux . Un outil clé en main : - La découverte de la notion en collectif grâce aux diaporamas . - 4 parcours d'entrainement pour plus de différenciation . - Des évaluations individuelles sur chaque notion et des évaluations modifiables de fin de période. 23 chapitres structurés à l'identique : - 1 fiche enseignant, - 4 parcours différenciés, - 2 évaluations finales. INCLUS : la version numérique vidéoprojetable et ses ressources : - Les corrigés en couleurs, - Les diaporamas à projeter en classe pour la séance de découverte de chaque notion. - Les leçons version texte et version illustrée en couleurs. - Les livrets de leçons et de conjugaison à imprimer. Rejoignez le groupe Facebook Les utilisateurs de 1, 2, 3... Parcours MDI : https : //www. facebook. com/groups/273266853534005 Les autrices : Alice Brandicourt et Aurélie Moriceau sont enseignantes dans la région du Mans (72), académie de Nantes. Elles travaillent depuis plusieurs années sur des niveaux multiples en cycle 3. Elles sont respectivement les autrices des blogs MamaitressedeCM1 et Maikresse72 .

Par Alice Brandicourt, Aurélie Moriceau
Chez MDI

|

Auteur

Alice Brandicourt, Aurélie Moriceau

Editeur

MDI

Genre

Maternelle et primaire

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Français Cycle 3 CM1-CM2

Alice Brandicourt, Aurélie Moriceau

Paru le 28/08/2026

320 pages

MDI

89,00 €

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