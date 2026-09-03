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#Album jeunesse

Sacha bébé chat

Thierry Bedouet

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Un adorable jeu de cache-cache en feutrine pour éveiller bébé et stimuler sa motricité fine ! Maman chat compte ses petits... Un, deux, trois... Il en manque un, caché derrière le coussin. C'est Sacha bébé chat ! Sacha court dans l'herbe fraîche, quand soudain, il aperçoit quelqu'un sous une feuille... Bonjour, petite abeille. Dans sa cabane, Sacha invite son amie bébé souris. Entre, Romy ! Romy a apporté le goûter préféré de Sacha, aux fruits rouges et à la crème... Une tarte aux fraises ! On va se régaler, dit Sacha bébé chat, en se léchant les babines ! Un livre jeu de cache-cache plein de surprises, aux matières douces et aux couleurs chaleureuses, qui créent une expérience sensorielle idéale pour les bébés dès 6 mois.

Par Thierry Bedouet
Chez Nathan

|

Auteur

Thierry Bedouet

Editeur

Nathan

Genre

Livres à toucher

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Sacha bébé chat

Thierry Bedouet

Paru le 03/09/2026

8 pages

Nathan

7,40 €

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Scannez le code barre 9782095064679
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