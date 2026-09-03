Un adorable jeu de cache-cache en feutrine pour éveiller bébé et stimuler sa motricité fine ! Maman chat compte ses petits... Un, deux, trois... Il en manque un, caché derrière le coussin. C'est Sacha bébé chat ! Sacha court dans l'herbe fraîche, quand soudain, il aperçoit quelqu'un sous une feuille... Bonjour, petite abeille. Dans sa cabane, Sacha invite son amie bébé souris. Entre, Romy ! Romy a apporté le goûter préféré de Sacha, aux fruits rouges et à la crème... Une tarte aux fraises ! On va se régaler, dit Sacha bébé chat, en se léchant les babines ! Un livre jeu de cache-cache plein de surprises, aux matières douces et aux couleurs chaleureuses, qui créent une expérience sensorielle idéale pour les bébés dès 6 mois.