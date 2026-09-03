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#Album jeunesse

Super voiture de course !

Monsieur Dupont, Dupont Monsieur

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Accroche-toi : Super voiture de course t'embarque pour une compétition pleine de vitesse et de fun ! Super voiture de course invite les tout-petits dès 18 mois à vivre l'intensité d'une vraie course automobile ! Depuis le top départ, l'enfant suit la voiture dans les virages, l'encourage dans la dernière ligne droite, puis la retrouve fièrement n°1 sur le podium ! Un livre-forme solide, aux roues contrecollées faciles à manipuler, qui propose une expérience totalement interactive : l'enfant fait rouler le livre, joue à imiter les mouvements de la course et s'amuse ! Un livre-jouet irrésistible qui combine manipulation, imagination et premières sensations de vitesse !

Par Monsieur Dupont, Dupont Monsieur
Chez Nathan

|

Auteur

Monsieur Dupont, Dupont Monsieur

Editeur

Nathan

Genre

Tout-carton

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Super voiture de course !

Monsieur Dupont, Dupont Monsieur

Paru le 03/09/2026

10 pages

Nathan

7,95 €

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Scannez le code barre 9782095064228
9782095064228
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