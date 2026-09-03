Accroche-toi : Super voiture de course t'embarque pour une compétition pleine de vitesse et de fun ! Super voiture de course invite les tout-petits dès 18 mois à vivre l'intensité d'une vraie course automobile ! Depuis le top départ, l'enfant suit la voiture dans les virages, l'encourage dans la dernière ligne droite, puis la retrouve fièrement n°1 sur le podium ! Un livre-forme solide, aux roues contrecollées faciles à manipuler, qui propose une expérience totalement interactive : l'enfant fait rouler le livre, joue à imiter les mouvements de la course et s'amuse ! Un livre-jouet irrésistible qui combine manipulation, imagination et premières sensations de vitesse !