L'école est finie

"160 jours d'école par an multipliés par les huit années qu'il me reste = 1 280. Voilà ma peine. Mille deux cent quatre-vingts jours enfermé entre ces murs, sans alternative. Pas le choix. Obligé. Quand ce sera fini je ne serai même plus un enfant". Al déteste l'école, sa rigidité et ses obligations. Au point d'avoir créé avec Adeline et Vincent l'ACE (Association Contre Ecole), au nom de laquelle les trois amis mènent une révolution pour se libérer de l'institution. Tandis qu'Al se heurte à la réprobation de ses parents et de ses enseignants, son grand-père lui offre un refuge en l'initiant à la beauté de la nature sur la côte méditerranéenne et aux idées du pédagogue Célestin Freinet. Mais quand la famille déménage, le monde et les rêves d'Al s'effondrent. Que restera-t-il de sa révolte et de son audace ?