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Chimie Tout-en-un PSI/PSI*

Bruno Fosset, Jean-Bernard Baudin, Frédéric Lahitète

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LE COURS - Toutes les notions du programme sont abordées dans le strict respect des textes officiels. - De nombreux exemples, des illustrations et des remarques pédagogiques vous aident à comprendre le cours en profondeur. - Des scripts Python commentés pour vous aider à maîtriser la programmation. LES EXERCICES ET PROBLEMES - Dans chaque chapitre un grand nombre d'exercices pour vous entraîner. - Les énoncés sont classés par difficulté progressive. - Les 53 tests et 91 exercices et problèmes sont intégralement résolus.

Par Bruno Fosset, Jean-Bernard Baudin, Frédéric Lahitète
Chez Dunod

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Auteur

Bruno Fosset, Jean-Bernard Baudin, Frédéric Lahitète

Editeur

Dunod

Genre

Chimie Prépas

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Chimie Tout-en-un PSI/PSI*

Bruno Fosset, Jean-Bernard Baudin, Frédéric Lahitète

Paru le 19/08/2026

432 pages

Dunod

29,00 €

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