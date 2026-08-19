Chimie Tout-en-un PSI/PSI*

LE COURS - Toutes les notions du programme sont abordées dans le strict respect des textes officiels. - De nombreux exemples, des illustrations et des remarques pédagogiques vous aident à comprendre le cours en profondeur. - Des scripts Python commentés pour vous aider à maîtriser la programmation. LES EXERCICES ET PROBLEMES - Dans chaque chapitre un grand nombre d'exercices pour vous entraîner. - Les énoncés sont classés par difficulté progressive. - Les 53 tests et 91 exercices et problèmes sont intégralement résolus.