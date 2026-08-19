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#Essais

Le Roman de Renart

Anonymes, Flammarion

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Cheminant prudemment à travers la lande, il se couche derrière une haie, le museau entre les pattes, attendant une aubaine. Le cou baissé, sans faire de bruit, il réussit soudain à se glisser dans un poulailler : ici, il accule trois gélines qu'il étrangle ; là, il se saisit du coq qui parvient à lui échapper... Malicieux et habile, le renard est le protagoniste de ce roman protéiforme constitué de contes divers, écrits entre 1171 et 1250 par une vingtaine d'auteurs. Tantôt anecdotes, tantôt fables ésopiques, les récits de ce recueil célèbrent avec espièglerie ce maître incontesté de la ruse qui invente à plaisir mensonges cyniques et flatteries douteuses pour séduire et duper ses interlocuteurs.

Par Anonymes, Flammarion
Chez Flammarion

|

Auteur

Anonymes, Flammarion

Editeur

Flammarion

Genre

Textes médiévaux - Traductions

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Le Roman de Renart

Anonymes, Flammarion trad. Andrée Mélines, Jean Dufournet

Paru le 19/08/2026

512 pages

Flammarion

9,70 €

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Scannez le code barre 9782080168313
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