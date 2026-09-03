Histoire naturelle du studio

Issu de conférences données à Oxford en 2024, ce livre dévoile ce qui précède la création : le temps qui passe, le report créatif, les gestes quotidiens, les mauvaises idées, les tours autour de la table de travail. Kentridge raconte avec humour et lucidité comment, un jour, quelque chose surgit, et devient oeuvre. Artiste politique, connu pour ses oeuvres anti-apartheid, Kentridge explore la science, la littérature et l'histoire, tout en laissant place à l'incertitude et à la contradiction. De l'arrivée de son grand-père à Johannesburg à l'engagement de son père contre l'apartheid, Kentridge entremêle récit familial et réflexion artistique notamment sur ses premières tentatives pour relier art et politique. A travers six chapitres, le livre explore les frontières entre l'intime et le collectif, le processus créatif et la responsabilité de l'artiste.