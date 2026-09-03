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Dans la peau de Miwa - Tome 10

Uhei Aoki

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Dans le long métrage de sa vie, Miwa décroche le premier rôle ! Sakura et Miwa travaillent comme serveuses lors de la soirée de fin de tournage d'un film de Takashi Yatsumi. Sur place, elles rencontrent Nene Kinoe, la chargée de promotion du film, et lui demandent de les mettre en contact avec leur idole. Kinoe accueille leur requête froidement et leur conseille de rester à leur place, mais Sakura refuse de se laisser abattre et décide d'utiliser le bingo de la soirée pour parvenir à ses fins.

Par Uhei Aoki
Chez Kurokawa

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Auteur

Uhei Aoki

Editeur

Kurokawa

Genre

Josei/femme

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Dans la peau de Miwa - Tome 10

Uhei Aoki trad. Gaëlle Ruel

Paru le 03/09/2026

176 pages

Kurokawa

7,95 €

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