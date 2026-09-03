Un lieu à soi

Le christianisme ancien peut-il éclairer la façon dont s'est construite l'intériorité dans l'histoire occidentale jusqu'à l'âge où émergent les sciences de la psyché ? Pour répondre, le livre saisit le sens de la "construction" chrétienne de soi dans l'équivoque d'une "maison de Dieu" collective (les pierres vivantes que sont les fidèles) et personnelle (l'enveloppe humaine comme lieu d'accueil de Dieu qui y construit sa maison). Il montre comment la grande époque de monumentalisation de l'Eglise en Occident (800-1200) marque une intensification de la référence à une construction intérieure en phase avec l'architecture de la société : c'est tout à la fois le temps du renouveau du genre des "confessions" inspiré d'Augustin, du grand essor de l'exégèse des monuments bibliques et de l'efflorescence de discours mystiques propres à faire de l'intériorité une "maison" , corps et âme, semblable au sanctuaire d'Eglise. Le domicile particulier des fidèles se construit en référence à l'église, comme si le bâtiment de la communauté pouvait se répliquer, en réduction, dans les intérieurs domestiques, au risque d'un enfermement dans un lieu en soi.