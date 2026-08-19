L'île au trésor

Redécouvrez les aventures de Jim sur la mystérieuse île au trésor dans une version adaptée et illustrée, idéale pour les jeunes lecteurs de 8 ans et plus. Cette collection spécialement conçue pour des enfants de 8-9 ans reprend des grands textes de la littérature, en les rendant accessibles au niveau de lecture et de compréhension de ces jeunes lecteurs. En fin d'ouvrage, retrouvez les mots de l'histoire ainsi que des questions pour vérifier que l'enfant a bien saisi ce qu'il a lu.