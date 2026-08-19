Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

L'île au trésor

Larousse, Xxx

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Redécouvrez les aventures de Jim sur la mystérieuse île au trésor dans une version adaptée et illustrée, idéale pour les jeunes lecteurs de 8 ans et plus. Cette collection spécialement conçue pour des enfants de 8-9 ans reprend des grands textes de la littérature, en les rendant accessibles au niveau de lecture et de compréhension de ces jeunes lecteurs. En fin d'ouvrage, retrouvez les mots de l'histoire ainsi que des questions pour vérifier que l'enfant a bien saisi ce qu'il a lu.

Par Larousse, Xxx
Chez Larousse

|

Auteur

Larousse, Xxx

Editeur

Larousse

Genre

Français

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'île au trésor par Larousse, Xxx

Commenter ce livre

 

L'île au trésor

Larousse, Xxx

Paru le 19/08/2026

64 pages

Larousse

4,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036098749
9782036098749
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.