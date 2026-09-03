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La fête d'automne

Orianne Lallemand, Claire Frossard

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Petite Taupe fête l'automne ! Ramassage de feuilles, cueillette de champignons et marrons chauds : l'automne est arrivé dans la forêt ! Petite Taupe et ses amis organisent une grande fête pour célébrer l'arrivée de cette nouvelle saison. Mais une invitée surprise fait son apparition : qui est Fauvette la renarde ? Et pourquoi Petite Taupe se sent-elle tout à coup mise à l'écart ? Un bel album aux couleurs de l'automne, qui parle aussi de jalousie et d'amitié.

Par Orianne Lallemand, Claire Frossard
Chez Editions Auzou

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Auteur

Orianne Lallemand, Claire Frossard

Editeur

Editions Auzou

Genre

Autres éditeurs (A à E)

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La fête d'automne

Orianne Lallemand, Claire Frossard

Paru le 03/09/2026

32 pages

Editions Auzou

11,95 €

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